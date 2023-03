Bufera social su Amanda Knox: “Studiare all’estero è meraviglioso” (Di giovedì 16 marzo 2023) L’ex studentessa condannata e assolta per l’omicidio di Meredith Kercher Amanda Knox trona a far parlare. Questa volta non per le vicende giudiziarie ma per altro. Su Twitter l’ex studentessa ha commentato un articolo dove si parlava di studi all’estero. La sua connazionale non si diceva molto entusiasta del suo periodo di studi a Firenze. Al magazine statunitense Insider, la 23enne Stacia Datskovska ha detto:«Sono una studentessa della New York University, ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio semestre. Ho cominciato a disprezzare il panorama odiavo le persone e non vedevo l’ora di tornare a casa nel mio campus di New York». L’articolo è stato ripreso dal Knox. I suoi trascorsi in Italia, come noto, sono stati segnati dalla vicenda giudiziaria. È stata infatti indagata, condannata e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023) L’ex studentessa condannata e assolta per l’omicidio di Meredith Kerchertrona a far parlare. Questa volta non per le vicende giudiziarie ma per altro. Su Twitter l’ex studentessa ha commentato un articolo dove si parlava di studi. La sua connazionale non si diceva molto entusiasta del suo periodo di studi a Firenze. Al magazine statunitense Insider, la 23enne Stacia Datskovska ha detto:«Sono una studentessa della New York University, ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio semestre. Ho cominciato a disprezzare il panorama odiavo le persone e non vedevo l’ora di tornare a casa nel mio campus di New York». L’articolo è stato ripreso dal. I suoi trascorsi in Italia, come noto, sono stati segnati dalla vicenda giudiziaria. È stata infatti indagata, condannata e ...

