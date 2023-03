Bryan Danielson: “Voglio scrivere un libro sul perché gli uomini sono migliori delle donne!” (Di giovedì 16 marzo 2023) Bryan Danielson e sua moglie Brie Bella, ora conosciuta come Brie Garcia dopo che le Bella Twins hanno lasciato la WWE, sono apparsi su Unconsciously Coupled. Durante la loro conversazione sulla vita di coppia, Bryan Danielson ha parlato dei loro orari serali, e di come faccia di tutto per accontentare la moglie, tanto che potrebbe scrivere un libro sulla superiorità a 360° dell’uomo rispetto alla donna, ovviamente in toni ironici. Ecco la divertente intervista: “Mi piace andare a dormire entro le 20:15, Voglio addormentarmi entro quell’ora. Mi sembra che, soprattutto in questo periodo dell’anno, sia più facile, perché fa buio presto. Non ho mai bevuto in vita mia. Non ho mai associato la notte al divertimento. Ho sempre ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 marzo 2023)e sua moglie Brie Bella, ora conosciuta come Brie Garcia dopo che le Bella Twins hanno lasciato la WWE,apparsi su Unconsciously Coupled. Durante la loro conversazione sulla vita di coppia,ha parlato dei loro orari serali, e di come faccia di tutto per accontentare la moglie, tanto che potrebbeunsulla superiorità a 360° dell’uomo rispetto alla donna, ovviamente in toni ironici. Ecco la divertente intervista: “Mi piace andare a dormire entro le 20:15,addormentarmi entro quell’ora. Mi sembra che, soprattutto in questo periodo dell’anno, sia più facile,fa buio presto. Non ho mai bevuto in vita mia. Non ho mai associato la notte al divertimento. Ho sempre ...

I risultati di AEW Revolution 2023, MJF supera Bryan Danielson Consegnata agli archivi l'edizione di quest'anno di Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling . Nel match di punta della serata MJF e Bryan Danielson si sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Ecco i risultati completi di AEW Revolution. AEW Revolution 2023: come vederlo in TV, streaming e match card Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento. Conference League 2022/2023: risultati e classifiche ... 49 Kalabiska, 52 Petrzela, 65 (r) Ljubicic, 74 Ljubicic) Ore 21 Belgrado - Nizza 1 - 1 (2 Bryan, ... 49 Brynhildsen, 58 Hussain) Ore 21 Gent - Djurgården 0 - 1 (37 Danielson) QUARTA GIORNATA - Giovedì ... Consegnata agli archivi l'edizione di quest'anno di Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling . Nel match di punta della serata MJF esi sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Ecco i risultati completi di AEW Revolution.Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon. Ecco la card completa dell'evento.... 49 Kalabiska, 52 Petrzela, 65 (r) Ljubicic, 74 Ljubicic) Ore 21 Belgrado - Nizza 1 - 1 (2, ... 49 Brynhildsen, 58 Hussain) Ore 21 Gent - Djurgården 0 - 1 (37) QUARTA GIORNATA - Giovedì ... Bryan Danielson parla del rapporto con sua moglie Brie The Shield Of Wrestling Bryan Danielson parla del rapporto con sua moglie Brie Bryan Danielson in una recente intervista ha parlato del rapporto con sua moglie Brie Garcia, svelando anche un particolare libro che vuole scrivere. The American Dragon è uno dei wrestler migliori al ... Bryan Danielson: “Ho male in tutto il corpo, ho bisogno di riposo” In quel di Revolution, Bryan Danielson ha affrontato MJF in un 60 Minutes Iron Man Match con in palio l’AEW World Title. Il match si è protratto addirittura oltre il tempo limite ed alla fine il campi ... Bryan Danielson in una recente intervista ha parlato del rapporto con sua moglie Brie Garcia, svelando anche un particolare libro che vuole scrivere. The American Dragon è uno dei wrestler migliori al ...In quel di Revolution, Bryan Danielson ha affrontato MJF in un 60 Minutes Iron Man Match con in palio l’AEW World Title. Il match si è protratto addirittura oltre il tempo limite ed alla fine il campi ...