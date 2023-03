Bruno Tassone | lo Chef dalla Costa degli Dei verso le Stelle

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un giorno vengo a scoprire di avere un lontano parente. Poi lo scopro meno lontano perché è quasi coetaneo. Mi sento legata a lui anche senza mai averlo visto. Sarà per quella condivisione di speranze, voglia di arrivare e tanto coraggio. Sì perché, ancora oggi, ci vuole coraggio per poter raggiungere risultati restando nella nostra amata terra natia, la Calabria. Questa è la storia di, nato nel 1989 a Soriano, un paesino in provincia di Vibo Valentia.è al comando dell’allegra e unita brigata del ristorante San Domenico di Pizzo Calabro (VV), una delle realtà riconosciute ormai tra le più interessanti della cucina moderna in Calabria.ha viaggiato, ha studiato e si è costruito una professione fondata da cultura e passione. Ha frequentato giovanissimo l’ALMA Scuola ...