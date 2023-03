Brescia | terribile schianto tra moto e camion | morto 46enne

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ad Offlaga, in provincia di, unciclista di 46 anni è deceduto in unincidente stradale. La vittima si chiamava Roberto Andrini, era originario della frazione di Cadignano Verolanuova e da poco tempo era residente a Quinzano d’Oglio, ad una ventina di chilometri dal luogo della tragedia. Per ironia del destino l’uomo aveva ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matgrimaldi : Terzo pareggio di fila, ancora una volta recuperato uno svantaggio. Classifica sempre terribile ma almeno sembra ch… -

Capite bene ladelusione nel momento in cui è emerso che mi pedinavano e addirittura ...campionato contro l'Empoli e una rete in Coppa Italia sempre con la maglia del Milan contro il...logico è chiaro che un avvenimento che aveva per teatro- spiegò il presidente Platé - doveva avere una persona in grado di indicare luoghi e orari idonei per commettere quella cosa......direzione della provinciale quando all'altezza di viale Caduti di Nassiriya è avvenuto il... Per soccorrerlo è stato necessario un volo dell'elisoccorso diche, dopo averlo ...

Terribile schianto contro un'auto: motociclista in gravi condizioni BresciaToday

Terribile incidente stradale nella giornata di ieri, mercoledì 15 marzo, a Offlaga, comune che si trova in provincia di Brescia. Un'automobile si è scontrato con una moto. Nell'impatto è morto Roberto ...Altra prassi, in casi come questi: la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ma le circostanze appaiono così chiare che la salma è già stata riconsegnata ai familiari: ...