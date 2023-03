Brambati: «Inter prende Manchester City. Spererei in un Derby» (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra poche ci sarà il sorteggio per i quarti di finale di Champions League, l’Inter sarà protagonista dopo il successo contro il Porto. Massimo Brambati ha parlato così su TMW Radio dei nerazzurri di Simone Inzaghi. NEGATIVO – Massimo Brambati ha parlato così dell’Inter su TMW Radio: «Avere tutte e tre le italiane ai quarti di finale di Champions League non è un qualcosa che deve portare a pensare che tutti i problemi siano stati risolti. Io faccio più complimenti al Napoli, non solo per il gioco, ma per la storia. Se un allenatore arriva ai quarti di finale di Champions League con un club di 19 scudetti, 3 Champions ti dico fermati, sì ok vediamo se arrivi a vincerla. Se l’Inter dovesse vincere la competizione chapeau, saremmo qui a stendergli il tappeto rosso. Inzaghi ha fatto registrare otto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra poche ci sarà il sorteggio per i quarti di finale di Champions League, l’sarà protagonista dopo il successo contro il Porto. Massimoha parlato così su TMW Radio dei nerazzurri di Simone Inzaghi. NEGATIVO – Massimoha parlato così dell’su TMW Radio: «Avere tutte e tre le italiane ai quarti di finale di Champions League non è un qualcosa che deve portare a pensare che tutti i problemi siano stati risolti. Io faccio più complimenti al Napoli, non solo per il gioco, ma per la storia. Se un allenatore arriva ai quarti di finale di Champions League con un club di 19 scudetti, 3 Champions ti dico fermati, sì ok vediamo se arrivi a vincerla. Se l’dovesse vincere la competizione chapeau, saremmo qui a stendergli il tappeto rosso. Inzaghi ha fatto registrare otto ...

