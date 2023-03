Boxe | Mondiali femminili 2023 | vittoria all’esordio per le azzurre Charaabi e Savchuk

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 marzo 2023) Iniziano bene per l’Italia idi, in corso di svolgimento in India, a Nuova Delhi. Nella kermesse iridata, alla quale partecipano 380 atlete, esordio oggi per due delle ottopresenti nella prima giornata di match, e arrivano due vittorie. La -52 kgè riuscita a battere la rivale di Singapore Kamarudin con un netto 5-0 nei sedicesimi di finale e se la vedrà con Aedma agli ottavi del 20 marzo, mentre la -54 kg Olenaha avuto la meglio della Rosil, altra singaporiana, per arresto dell’incontro da parte dell’arbitro dopo il secondo round della sfida dei trentaduesimi di finale. Per lei ora la serba Zekic ai sedicesimi, anche in questo caso il 20 marzo. Domani in gara un’azzurra: si tratta della -60 kg Mesiano, opposta alla cinese Yang. ...