Boxe femminile | Olena Savchuk tramortisce Rosli ai Mondiali | ko al secondo round e pass per i sedicesimi

(Di giovedì 16 marzo 2023)ha esordito con una schiacciante vittoria ai2023 di, incominciati oggi sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). La pugile italiana è stata davvero impeccabile contro la poco quotata singaporiana Rafhana Binte, imponendosi addirittura per ko tecnico quando mancavano 1’12” al termine del. L’azzurra aveva giganteggiato nella prima ripresa, anticipando sempre l’avversaria e facendo la differenza con il suo tuonante destro, vero e proprio marchio di fabbrica, in alcuni casi doppiato con il sinistro. L’arbitro aveva conteggiato l’asiatica per la prima volta in quel frangente e poi lo ha rifatto a metà della frazione successiva, in seguito a una serie di violenti colpi che la nostra ...

Campione del mondo della boxe femminile è un uomo. Questa è parità di genere!

Meno uno ai mondiali di2023 che dal 16 al 26 marzo terranno banco a New Delhi (India). Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati i tabelloni e gli incroci che vedranno, tra le altre, anche le atlete ...Irma Testa pronta a salire di nuovo sul ring. L'inarrestabile butterfly oplontina debutterà domani ai mondiali di. A Nuova Delhi , in India, un'altra sfida cruciale per la campionessa alla conquista dell'ennesima medaglia iridata. La kermesse sportiva è iniziata il 15 marzo ed è proprio Irma Testa ...Si va a caccia di medaglie. L'Italboxevuole fare un grande Mondiale. Alla K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi, in India, è ormai tutto pronto per la competizione iridata. La corsa verso un sogno sta per iniziare per 380 ...

L’Italia ha aperto i Mondiali 2023 di boxe femminile con la brillante vittoria di Sirine Charaabi, capace di surclassare la singaporiana Efasha Binte Kamarudin nei sedicesimi di finale della categoria ...Cominciano domani a Nuova Delhi, sui ring della Jadhav Indoor Hall, i Mondiali di pugilato Elite donne, ai quali hanno rinunciato undici Paesi a causa della presenza, con inni e bandiere, di Russia e ...