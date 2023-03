Borussia Monchengladbach-Werder Brema venerdì 17 marzo 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 16 marzo 2023) Due squadre che stanziano a centroclassifica in Bundesliga senza particolari obiettivi si affrontano nell’anticipo del venticinquesimo turno: da una parte ildi Rose e dall’altra ildi Werner. I padroni di casa hanno vinto solamente una gara delle ultime 6 disputate, quella sulla carta più impegnativa, e in trasferta hanno subito la bellezza di 10 gol nelle ultime 3 gare. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... epicoautomatico : nel 2005 2006 diceva che Messi sia nel 1979 nelle file del Borussia Monchengladbach. Il buon campionato disputato g… -

... avendo recuperato dai problemi fisici, Thuram è tornato a far valere le sue doti: 14 gol stagionali in tutto fin qui con il, anche se dopo la pausa invernale è andato a ...Lo riporta Sky Germania che conferma che l'attaccante francese andrà via a parametro zero dalma con le due big che si sono tirate fuori lasciando spazio a Inter e Juve.Il 3 - 0 al, tuttavia, è stato fondamentale per consolidare il terzo posto, che occupa in coabitazione con Union Berlino e Friburgo. La corsa al piazzamento Champions, ...

Borussia Monchengladbach-Werder Brema, il pronostico: si ... Footballnews24.it

In attacco poi c'è la suggestione Marcus Thuram, che lascerà il Borussia Monchengladbach. Ma ci sarebbero anche altri nomi sulla lista del Milan, uno in particolare. Stando alle ultime news che stanno ...In seguito alle prime 24 giornate della Bundesliga – con il Bayern Monaco attualmente leader della classifica – il rendimento del Borussia Monchengladbach reduce dal k.o. col Lipsia non è stato dei ...