Borse tornano a respirare dopo panico per Credit Suisse, +40% il titolo a Zurigo (Di giovedì 16 marzo 2023) L'istituto elvetico travolto dal crac di Svb ottiene dalla banca centrale svizzera un prestito fino a 50 miliardi di franchi. Il titolo rimbalza a Zurigo. Risale l'euro, attesa per la reazione della Bce

