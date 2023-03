Borse di oggi 16 marzo, Piazza affari chiude in positivo. Banche in recupero con Unicredit (Di giovedì 16 marzo 2023) Borse di oggi 16 marzo: Piazza affari chiude in positivo (con l’1,38%) e torna a un passo da 26mila punti (25.918). Le Banche sono ancora in fase di recupero ma Unicredit rimbalza in modo convinto (+2,72%). La blue chip migliore del giorno è Iveco (+5,73%), mentre fuori dal listino principale brilla Cucinelli +8,55%, dopo risultati ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023)di16in(con l’1,38%) e torna a un passo da 26mila punti (25.918). Lesono ancora in fase dimarimbalza in modo convinto (+2,72%). La blue chip migliore del giorno è Iveco (+5,73%), mentre fuori dal listino principale brilla Cucinelli +8,55%, dopo risultati ... TAG24.

