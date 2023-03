Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca… - fisco24_info : Borsa: Milano apre in deciso rialzo e l'Europa tiene il passo: All'indomani di un calo di oltre il 4,6% - BJLiguria : Borsa: Milano e l’Europa reagiscono dopo il tonfo dovuto a Credit Suisse - infoiteconomia : La Borsa Milano affondata dai prezzi del gas e dalle banche - fisco24_info : Borsa: Milano apre in deciso rialzo (+1,62%): All'indomani di un calo di oltre il 4,6% -

Piazza Affari apre in deciso rialzo. Il Ftse Mib guadagna l'1,62% a 25.979 punti all'indomani di un calo di oltre il 4,6%. . 16 marzo 2023Inizio di seduta fiacca per il principale indice delladi, che riporta un cauto +1,62%, a quota 25.979,72 in apertura. 16 - 03 - 2023 09:02Occhi puntati sulla Bce. Atteso un incremento dei tassi da 50 punti base come annunciato, tuttavia non c'e' dubbio che la crisi del settore bancario, avviata dal crollo di Svb, ha cambiato parecchio ...

Borsa: Milano affonda con le banche, tengono Terna, Erg Agenzia ANSA

Credit Suisse sale del 30% dopo il crollo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Rimbalzo in partenza per le Borse europee dopo la caduta di ieri (-4,6% Milano e -3,5% Eurostoxx) innescata ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Credit Suisse apre con un balzo del 40% a 2,38 franchi svizzeri dopo il crollo di ieri dovuto alle speculazioni sulla tenuta finanziaria del gruppo ...