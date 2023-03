Borsa | dopo mossa Bce Piazza Affari crolla e poi si riprende

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. -(Adnkronos) -una mattinata iniziata in netto recupero - con il Ftse Mib che ha sfiorato i 26.200 punti - ladella Bce, che ha confermato il rialzo dei tassi da 50 punti nonostante le tensioni sui mercati finanziari, ha portato in ribasso gli indici, con un calo nei minuti immediatamente successivi all'annuncio di Francoforte fino a 25.315 punti. Ma subito- emersa la consapevolezza che la Bce non fornisce più indicazioni su eventuali nuovi rialzi 'significativi' -ha recuperato e al momento il Ftse Mib è leggermente in positivo (+0,25%) a 25.635 punti.