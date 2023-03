++ Borsa: avvio positivo in Europa, Francoforte +1,62% ++ (Di giovedì 16 marzo 2023) Buon avvio sulle borse europee all'ndomani dei crolli legati al panico sul Credit Suisse. Frnacoforte guadagna l'1,62% in apertura, Parigi l'1,64% alle prime battute mentre Londra sale dell'1,35%. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Buonsulle borse europee all'ndomani dei crolli legati al panico sul Credit Suisse. Frnacoforte guadagna l'1,62% in apertura, Parigi l'1,64% alle prime battute mentre Londra sale dell'1,35%. . ...

