Borja Valero | «Champions League | nomi favoriti ma non si sa mai!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’Inter, così come il Napoli e il Milan, ha conquistato i quarti di finale di(vedi articolo). Una conquista che per i nerazzurri mancava da ben 12 anni.ha allora parlato così di questa impresa dei nerazzurri e delle italiane in generale a Radio Sportiva. RISULTATI ?, collegato con Radio Sportiva, ha parlato del calcio italiano che con la qualificazione di Inter, Milan e Napoli ai quarti diha portato una ventata di aria fresca. E maggiori certezze. Queste le parole dell’ex calciatore nerazzurro: «Sta cambiando qualcosa nel calcio italiano, si sta lavorando molto di più. Soprattutto nello scouting e si vede nelle competizioni europee. I risultati stanno arrivando e potrà essere qualcosa di ...