BMW con iX5 Hydrogen punta sull’idrogeno

(Di giovedì 16 marzo 2023) Per la trasformazione in chiave ‘ecologica’ la Bmwanche a modelli alimentati a idrogeno come fonte di energia sostenibile, che non richiedono nella fabbricazione materie prime come cobalto, litio o nichel. È infatti partita negli Stati Uniti, nello stabilimento di Spartanburg, la produzione della BMW iX5per 900 esemplari. Il SUV, presentato a maggio del 2022, è alimentato ad idrogeno. Si tratta di un fuel cell dove uno o più motori elettrici sono alimentati tramite energia generata dall’elettrolisi all’interno delle celle a combustibile. Frank Weber, membro del CdA di BMW responsabile dello Sviluppo ha affermato: “Siamo certi che l’idrogeno acquisterà un’importanza significativa per la mobilità individuale e quindi riteniamo che un mix di batterie e sistemi di trazione elettrica a celle a combustibile sia un approccio sensato a ...