Bistrot 64 – Roma

(Di giovedì 16 marzo 2023)64 Via Gugliemo Calderini, 64 – 00196Tel. 06/3235531 Sito Internet: www.64.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: menù classici/moderni 60€, menù kaiseki 95€ Chiusura: Domenica e Lunedì. A pranzo OFFERTA Diverse novità hanno interessato questo ristorante alla riapertura del settembre 2022: un ambiente rinnovato elegantemente informale, un menù che non prevede più la scelta alla carta ma solo due percorsi, uno dei classici/moderni, da 5 portate a 60€ (si può aggiungere un primo della tradizionena a 10€), e quello kaiseki che guarda all’oriente da 9 portate di pesce a 95€, ricco di influenze e suggestioni sia per le tecniche che per la scelta degli ingredienti. Abbiamo optato per il secondo e siamo stati subito accolti da un riuscito benvenuto della cucina: porcino grigliato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nvisiblesuicide : Cmq sono stato nel mio locale preferito oggi. Se venite a Roma dovete andarci per forza. Si chiama Romeow Cat Bistr… - zazoomblog : Bacetto Bistrot – Roma - #Bacetto #Bistrot - SecolodItalia1 : Bacetto Bistrot – Roma - bittau : Alice & il Vino | Gaetano De Lorenzo Ristrutturazione e Interior Design di un locale Bistrot - Cocktail Bar - Enote… - fiordisale : RT @Digiovanpaolo: Tra una settimana ci vediamo da Mezè Bistrot con l’assessore alla cultura di Roma @GotorMiguel per parlare del suo libr… -

... Guglielmo Cavezza, titolare della pasticceria "Mommy Cafè" di Cicciano, in provincia di Napoli; il francese Jean Christiansen, del"Le Carré Francais" di; Giuseppe Cristofaro della ...E' questa una delle novità food in arrivo nella Capitale, un nuovodel brand fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo (già presenti acon Vivi Piazza Navona, Vivi Villa Pamphilj e ...Un ibrido trae club perché Mira è food & drink ma anche animo latino, quindi musica e divertimento per un dopo cena caliente. Pavimento a scacchi, sedute in vimini, tavoli smaltati verdi, ...

Friccico, bistrot a Roma con brace e piatti di selvaggina Scatti di Gusto

Un nuovo concept, il ristorante che non c'era e che soddisfa i palati più esigenti, grazie a un lato gourmet e chi vuole gustare piatti di mare e di terra tradizionali ma anche innovativi. Lo chef Dan ...#nuoveaperture | Abbiamo visitato in anteprima il locale che inaugurerà il 16 marzo in piazza Venezia Una visita alla mostra di Van Gogh e poi una pausa gustosa dentro il nuovo Vivi - Piazza Venezia c ...