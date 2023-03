(Di giovedì 16 marzo 2023) Il presidente dell'Associazione bancaria, Patuelli, sostiene che il gruppo guidato da Messina abbia ritirato la delega sindacale all'Abi per problemi con i sindacati. Malo smentisce. Furlan (Uilca) e Colombani (First Cisl) respingono le accuse di avere avuto un ruolo nello strappo al vertice

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Big Bang bancario. Intesa scarica l'Abi. Manca la moneta più pregiata: la fiducia - CristinaCosen20 : RT @Giusy506: È dopo 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang' 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' Sono ufficialmente KO?????? #donnalisi #g… - GiordanoCog : RT @Tersite66: #GovernoMeloni... la più grande fregatura dopo il Big Bang... #Meloni_purtroppoINADEGUATA - SimoneSalazzari : RT @Tersite66: #GovernoMeloni... la più grande fregatura dopo il Big Bang... #Meloni_purtroppoINADEGUATA - stelladibenedet : RT @Giusy506: È dopo 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang' 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' Sono ufficialmente KO?????? #donnalisi #g… -

Tra le sue partecipazioni più importanti ricordiamo Seinfeld, TheTheory, Blade Runner, Chinatown eTrouble in Little China . Ha anche doppiato Mr. Ping nella serie Kung Fu Panda e Chi - ...Le stesse cifre sono poi state ottenute da Jim Parson , Kaley Cuoco e Johnny Galecki per TheTheory ed Ellen Pompeo per Grey's Anatomy . Invece, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon hanno ...IT Canale 20 Mediaset 18:27 - SUPERMAN & LOIS II - BIZZARRA GUERRA DEI MONDI 19:22 - Chicago Med - UN GIORNO DA DIMENTICARE 20:13 - THETHEORY IV - LA DEVIAZIONE DEL TROLL VIRTUALE 20:36 - ...

Ombre nel bagliore del big bang rivelano strutture cosmiche invisibili Le Scienze

Lo strappo tra Intesa Sanpaolo e l'Abi assume contorni sempre più drammatici. E prende la forma di un verdetto di sfiducia emesso dal principale istituto di credito del nostro Paese nei confronti dell ...State College – Le galassie che si sono formate nell’Universo dopo il Big Bang dovevano essere piccole. Almeno questo è ciò che l’astrofisica si aspetterebbe. Ma ora le immagini del nuovo James Webb ...