Biathlon | startlist Sprint femminile Oslo 2023 | programma | orari | tv | streaming | italiane in gara

(Di giovedì 16 marzo 2023) Domani, venerdì 17 marzo, proseguirà adHolmenkollen, in Norvegia, la nona ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2022-di: è inla 7.5 kmdelle ore 15.20, che vedrà al via 104 atlete. L’Italia sarà rappresentata da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi, Samuela Comola e Michela Carrara. La diretta tv della 7.5 kmsarà fruibile su Eurosport 1, mentre la direttasarà a cura di eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Classifica Coppa del Mondo2022-: Lisa Vittozzi vince ...

La, i pettorali e gli italiani in gara della sprint 10km maschile didi Oslo 2023 . Cinque gli azzurri ai nastri di partenza, vale a dire Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Daniele ...La, i pettorali e gli italiani in gara della mass start maschile didi Ostersund 2023 . L'unico azzurro presente è Tommaso Giacomel, fresco del primo podio in carriera, che tenterà di ...La, i pettorali e le italiane in gara della mass start femminile didi Ostersund 2023 . Saranno tre le azzurre impegnate nell'ultima gara del il penultimo fine settimana di questa ...

Dopo la tappa di Nove Mesto, la Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon ripartirà quest’oggi da Oslo Holmenkollen. Sulle nevi norvegesi si svolgerà dalle ore 15:15 la sprint maschile, gara valida per la ...La startlist, i pettorali e gli italiani in gara della sprint 10 km maschile di biathlon di Oslo 2023, in Norvegia.