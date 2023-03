Biathlon, Oslo 2023: Boe vince la sprint maschile, Giacomel in top-15 (Di giovedì 16 marzo 2023) Il solito devastante Johannes Boe, con una prova magistrale sugli sci e nonostante un errore al poligono in piedi, sbaraglia la concorrenza e vince la sprint maschile davanti al pubblico di casa nella tappa di coppa del mondo di Oslo 2023 di Biathlon. Ecco di seguito i risultati e la classifica della gara di oggi, in cui si registra l’ottima prestazione di Tommaso Giacomel, reduce da un recente podio che l’ha lanciato definitivamente come biathleta di grande prospettiva: un errore al poligono a terra ma il secondo in piedi è magistrale così come l’andatura sugli sci, questo gli frutta una posizione finale in top-15. Diciassettesima vittoria stagionale nel circuito per l’alieno norvegese, che fa anche otto su otto nelle sprint in un’annata irripetibile ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Il solito devastante Johannes Boe, con una prova magistrale sugli sci e nonostante un errore al poligono in piedi, sbaraglia la concorrenza eladavanti al pubblico di casa nella tappa di coppa del mondo didi. Ecco di seguito i risultati e la classifica della gara di oggi, in cui si registra l’ottima prestazione di Tommaso, reduce da un recente podio che l’ha lanciato definitivamente come biathleta di grande prospettiva: un errore al poligono a terra ma il secondo in piedi è magistrale così come l’andatura sugli sci, questo gli frutta una posizione finale in top-15. Diciassettesima vittoria stagionale nel circuito per l’alieno norvegese, che fa anche otto su otto nellein un’annata irripetibile ...

