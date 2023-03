Biathlon, Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo della sprint 2023 se… (Di giovedì 16 marzo 2023) Venerdì 17 marzo, sulle nevi di Holmenkollen, Dorothea Wierer andrà all’assalto di uno dei pochi trofei ancora mancanti alla sua blasonata bacheca. L’ormai trentatreenne altoatesina proverà infatti a fregiarsi della Coppa del Mondo della sprint. La veterana azzurra ha già conquistato quattro Sfere di cristallo di specialità, nessuna delle quali però in questo format. Due sono quelle dell’individuale (2016 e 2021), una dell’inseguimento (2019) e una della mass start (2020). Sono solo cinque le donne capaci di imporsi in ogni graduatoria dedicata alle tipologie di gara esistenti. Magdalena Forsberg, Magdalena Neuner, Tora Berger, Gabriela Koukalova e Kaisa Mäkäräinen. Riuscirà l’italiana ad aggiungersi a questo sparuto gruppetto? Innanzitutto è ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Venerdì 17 marzo, sulle nevi di Holmenkollen,andrà all’assalto di uno dei pochi trofei ancora mancanti alla sua blasonata bacheca. L’ormai trentatreenne altoatesina proverà infatti a fregiarsidel. La veterana azzurra ha già conquistato quattro Sfere di cristallo di specialità, nessuna delle quali però in questo format. Due sono quelle dell’individuale (2016 e 2021), una dell’inseguimento (2019) e unamass start (2020). Sono solo cinque le donne capaci di imporsi in ogni graduatoria dedicata alle tipologie di gara esistenti. Magdalena Forsberg, Magdalena Neuner, Tora Berger, Gabriela Koukalova e Kaisa Mäkäräinen. Riuscirà l’italiana ad aggiungersi a questo sparuto gruppetto? Innanzitutto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAA???? Che gara a Östersund: Dorothea Wierer vince la 15km individuale, Lisa Vittozzi… - ItaliaTeam_it : TRIPUDIO A ÖESTERSUNDDDD?????? In Svezia, una favolosa Dorothea Wierer vince la 15km individuale di Coppa del Mondo!… - ItaliaTeam_it : ABBIAMO FINITO GLI AGGETTIVI ?? Dopo aver vinto l’individuale di Coppa del Mondo di biathlon, Dorothea Wierer trion… - MexRex76 : @paolobertolucci @SkySport Maestro, dimentica il Biathlon con Dorothea Wierer - RisparmioG : A Oslo Julia Simon e Dorothea Wierer in quota per la vittoria nella Sprint di biathlon -