Biathlon, Coppa del Mondo Oslo 2023. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi provano la "rimonta impossibile" su Julia Simon

L'inverno 2022-23 del Biathlon arriva al proprio atto conclusivo. Nel weekend calerà infatti il sipario sulla Coppa del Mondo. Il teatro dell'ultima recita sarà Holmenkollen, la collina che sovrasta la città di Oslo. Il contesto è ben conosciuto, essendo una delle tappe fisse del massimo circuito. Quali sono i temi del fine settimana? Ovviamente, essendo giunti all'epilogo, verranno conferite le Sfere di cristallo (eccezion fatta per quella di specialità della 15 km, la cui partita si è chiusa nei giorni scorsi a Östersund in favore di Lisa Vittozzi). Andiamo, pertanto, ad analizzare lo scenario della classifica generale e delle graduatorie riservate a ogni format. Coppa DEL Mondo ASSOLUTA 1.003 – Simon Julia (FRA)859

