Bianca Balti | sincera e senza freni

Prima di parlare con gli altri addormenta la tua belva segreta, scriveva l'immensa Alda Merini. Ma è l'ultima idea che ha Bianca Balti durante l'intervista con Francesca Fagnani. Anzi, alla fatidica domanda la modella risponde dicendo: «Sono stata tutti i tipi di belve». E su quello sgabello decide di scatenarle all'unisono. Bella come ce ne sono poche, nessuna reticenza, soprattutto senza piagnistei, racconta la discesa agli inferi, la molta droga, uno stupro quando aveva 18 anni durante un rave, il difficile e doloroso rapporto con la prima figlia. E gli insuccessi con gli uomini. Candida confessa di essere innamorata e non ricambiata (e noi vorremmo vedere colui che non la ricambia, perché se non è ricambiata lei poche speranze restano a noi). E poi, richiesta se ha avuto amori saffici, risponde diretta: «Non mi piace la vagina».

Dietro la perfezione Non casualmente Bianca Balti, 39 anni, una delle più grandi modelle italiane, si è tatuata sulle braccia un soldatino e un gatto, uno perché combatte e l'altro perché ha nove vite: si specchia e trae ...