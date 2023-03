Bianca Atzei, il figlio non la fa dormire, la dolce foto all'alba con Noa Alexander: 'Il nostro momento perfetto' (Di giovedì 16 marzo 2023) Bianca Atzei ha postato una foto all'alba con il suo bambino Noa Alexander , che da quando è nato ha fatto quasi sempre fare ai suoi genitori le ore piccole. Come hanno spiegato la cantante e il ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023)ha postato unaall'con il suo bambino Noa, che da quando è nato ha fatto quasi sempre fare ai suoi genitori le ore piccole. Come hanno spiegato la cantante e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fashiongenus : Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto cesareo: «Il segno più bello della mia vita» - GammaStereoRoma : Bianca Atzei Feat. Legno - John Travolta - infoitinterno : Bianca Atzei e Stefano Corti: “Abbiamo trovato il modo per far dormire Noa” - Laura80193513 : Ho trovato un'altra canzone che è PERFETTA per loro che in questo momento sono in questa situazione: La paura che h… -