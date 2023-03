Bfm | resistenza alla tecnologia e una difficile identità europea nella terza giornata di Visti da Vicino

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 marzo 2023) Bergamo. Tra Francia ed Est Europa si spostano le proposte dida(concorso del Bergamo Film Meeting dedicato ai documentari) di mercoledì 15 marzo. Tra Regno Unito e Francia si spostano Andrew Culp e Thomas Dekeyser, nel loro bel documentario Machines in Flames (2022). Un film nato a partire da una ricerca dei registi sul movimento neoluddista CLODO (Comitato per la liquidazione o la distruzione di computer), che a Tolosa negli anni Ottanta iniziò a bombardare alcune aziende di computer per poi sparire nel nulla. Da una ricerca riguardante la storia della, i due registi hanno pensato di raccontare le azioni del gruppo (da seguire) all’inizio con un “Desktop documentary”, poi anche attraverso alcune soggettive in strada e la ...