Beverly Hills Noir | Phil Abraham regista della nuova serie poliziesca tratta da un racconto di James Ellroy

(Di giovedì 16 marzo 2023)è stato assunto per dirigere, lada undi, latv basata su Gemstone di, sarà diretta e prodotta da(celebre per il suo lavoro con Mad Men), assunto per il ruolo dalla casa di produzione Halcyon Studios. Le informazioni su quest'assunzione e sul progetto sono state riportate in esclusiva da Variety, anticipando qualche nuovo dettaglio. In base a quello che sappiamo fino ad ora,...

Phil Abraham è stato assunto per dirigere Beverly Hills Noir, la nuova serie poliziesca tratta da un racconto di James Ellroy. Beverly Hills Noir, la serie tv basata su Gemstone di James Ellroy, sarà ...(KIKA) - BEVERLY HILLS - Bob Odenkirk entra in una nuova dimensione, lasciando il mondo di Breaking Bad, evoluto poi nello spin off Better Call Saul, e aprendo le porte a una nuova serie tv che lo ...