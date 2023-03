Berrettini-Ivashka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Matteo Berrettini affronterà Ilya Ivashka nel primo turno dell’Atp Challenger 175 di Phoenix, in programma fino a domenica 19 marzo in Arizona. Sperando che la pioggia dia un po’ di tregua agli organizzatori del torneo, il numero tre d’Italia proverà ad esordire questa sera contro il bielorusso in quel di Phoenix. Non un primo turno dei più semplici, ma il livello è alto e non ci sono partite facili in questo ricco torneo Challenger. Matteo cerca buone sensazioni e soprattuto di ritrovare il ritmo dopo lo stop di febbraio e le poche partite giocate nell’ultimo periodo. L’azzurro è avanti 3-0 nei precedenti scontri diretti. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA TV Berrettini e Ivashka dopo il rinvio di ieri per ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Matteoaffronterà Ilyanel primo turno dell’Atp175 di, in programma fino a domenica 19 marzo in Arizona. Sperando che la pia dia un po’ di tregua agli organizzatori del torneo, il numero tre d’Italia proverà ad esordire questa sera contro il bielorusso in quel di. Non un primo turno dei più semplici, ma il livello è alto e non ci sono partite facili in questo ricco torneo. Matteo cerca buone sensazioni e soprattuto di ritrovare il ritmo dopo lo stop di febbraio e le poche partite giocate nell’ultimo periodo. L’azzurro è avanti 3-0 nei precedenti scontri diretti. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA TVdopo il rinvio di ieri per ...

