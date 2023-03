Berrettini-Bellucci oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Matteo Berrettini e Mattia Bellucci si sfidano in un derby italiano al primo turno del Challenger 175 di Phoenix, in Arizona. Ricco torneo Challenger per il numero tre italiano, chiamato a reagire dopo le difficoltà delle ultime settimane. Inizialmente sorteggiato contro Ivashka, Berrettini invece se la vedrà contro il connazionale Bellucci dato il forfait del giocatore bielorusso. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA TV Berrettini e Bellucci sono attesi in campo come quarto match dalle 18:00 italiane di giovedì 16 marzo, meteo permettendo viste le piogge di queste ore a Phoenix. Il match non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà disponibile ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Matteoe Mattiasi sfidano in un derby italiano al primo turno del175 di, in Arizona. Ricco torneoper il numero tre italiano, chiamato a reagire dopo le difficoltà delle ultime settimane. Inizialmente sorteggiato contro Ivashka,invece se la vedrà contro il connazionaledato il forfait del giocatore bielorusso. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA TVsono attesi in campo come quarto match dalle 18:00 italiane di giovedì 16 marzo, meteo permettendo viste le piogge di queste ore a. Il match non sarà trasmesso intv, ma sarà disponibile ...

