Berlinguer-Almirante, una via bipartisan per superare le divisioni (Di giovedì 16 marzo 2023) È a Grosseto che si vuole lanciare il messaggio della fine delle ostilità tra rosso e nero, tra passato e futuro, tra italiani di opposte fazioni. È lì che il sindaco vuole intitolare strade – vicine tra loro – a Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer, assieme ad una terza, che propone di chiamare via della Pacificazione nazionale. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco della città, di nobili origini, ha deciso di riprendere l'iniziativa che anni orsono fu messa in un cassetto. Vuole una politica che si riconcili, seppellendo gli antichi odi. E ha fatto approvare alla giunta comunale il lavoro svolto dalla commissione toponomastica della sua amministrazione. Il sindaco di Lo ha raccontato lui stesso su facebook: cambieranno denominazione “alcune vie del nuovo complesso BorgoNuovo”. Anzitutto la modifica da cui parte tutto: la strada che collegherà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) È a Grosseto che si vuole lanciare il messaggio della fine delle ostilità tra rosso e nero, tra passato e futuro, tra italiani di opposte fazioni. È lì che il sindaco vuole intitolare strade – vicine tra loro – a Giorgioed Enrico, assieme ad una terza, che propone di chiamare via della Pacificazione nazionale. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco della città, di nobili origini, ha deciso di riprendere l'iniziativa che anni orsono fu messa in un cassetto. Vuole una politica che si riconcili, seppellendo gli antichi odi. E ha fatto approvare alla giunta comunale il lavoro svolto dalla commissione toponomastica della sua amministrazione. Il sindaco di Lo ha raccontato lui stesso su facebook: cambieranno denominazione “alcune vie del nuovo complesso BorgoNuovo”. Anzitutto la modifica da cui parte tutto: la strada che collegherà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Non si può mai accostare fascismo e antifascismo, neanche nella toponomastica. Intitolare 2 strade adiacenti una a… - Agenzia_Ansa : Ci sarà via della Pacificazione Nazionale da cui partiranno due strade: a destra Giorgio Almirante, a sinistra via… - ultimora_pol : #Toscana La giunta di #Grosseto di centrodestra cambia nome alle strade: nasce via della pacificazione nazionale, d… - Libero_official : #Grosseto vuole la strada della Pacificazione con un tratto dedicato a #EnricoBerlinguer e a #GiorgioAlmirante… - Daviderel4 : RT @confundustria: #Grosseto Il Sindaco ha fatto una fantastica pensata, intitolare nello stesso giorno 2 vie della cittá: una ad un fasc… -

Anastasio quelle parole le aveva sentite nell'aria. Ha fatto bene ad andarsene. E gli altri Se la giunta di destra di Grosseto arriva a realizzare la par condicio toponomastica titolando una strada a Giorgio Almirante, firmatario del manifesto della razza, e una a Enrico Berlinguer , fiero ... Grosseto, Pd: forzatura affiancare Almirante a Berlinguer 'La scelta di dedicare a Grosseto due vie vicine accostando Giorgio Almirante e Luigi Berlinguer in nome di una strumentale pacificazione nazionale e' l'ultima provocazione del sindaco Vivarelli Colonna. Una operazione che si e' palesemente rivelata una forzatura e ... Grosseto e la pacificazione, vie per Almirante e Berlinguer A Grosseto la via della Pacificazione Nazionale. Si chiamerà così infatti la strada da cui si snoderanno via Almirante, a destra, e via Berlinguer, a sinistra. Con la toponomastica bipartisan il capoluogo toscano celebra la volontà di "portare avanti un serio dialogo politico" dicendo stop "all'odio ... Se la giunta di destra di Grosseto arriva a realizzare la par condicio toponomastica titolando una strada a Giorgio, firmatario del manifesto della razza, e una a Enrico, fiero ...'La scelta di dedicare a Grosseto due vie vicine accostando Giorgioe Luigiin nome di una strumentale pacificazione nazionale e' l'ultima provocazione del sindaco Vivarelli Colonna. Una operazione che si e' palesemente rivelata una forzatura e ...A Grosseto la via della Pacificazione Nazionale. Si chiamerà così infatti la strada da cui si snoderanno via, a destra, e via, a sinistra. Con la toponomastica bipartisan il capoluogo toscano celebra la volontà di "portare avanti un serio dialogo politico" dicendo stop "all'odio ... Via della Pacificazione a Grosseto, strade a Almirante-Berlinguer Agenzia ANSA Berlinguer e Almirante unite da via della Pacificazione, polemiche a Grosseto Enrico Berlinguer da una parte, Giorgio Almirante dall'altra. Due vie vicine, che dovrebbero essere unite da una terza via intitolata alla Pacificazione. Nuove vie, Rifondazione Comunista: “Nauseante equiparare Almirante a Berlinguer” Come si fa a mettere sullo stesso piano le figure di Berlinguer e Almirante Oltre ad essere una menzogna sul piano storico, rappresenta una grave offesa alle vittime del fascismo e per chi lottò per ... Enrico Berlinguer da una parte, Giorgio Almirante dall'altra. Due vie vicine, che dovrebbero essere unite da una terza via intitolata alla Pacificazione.Come si fa a mettere sullo stesso piano le figure di Berlinguer e Almirante Oltre ad essere una menzogna sul piano storico, rappresenta una grave offesa alle vittime del fascismo e per chi lottò per ...