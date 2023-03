Bergamo | Poste Italiane lancia il servizio di consegna degli alimenti freschi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 marzo 2023)ildi corriere espresso “fresh” per laa domicilio di prodotti alimentarigrazie alla partnership tra la sua controllata MLK Deliveries e la Mazzocco Srl, società del Gruppo di sistemi logistici Italtrans. Oltre che ale consegne “fresh” disono già operative in molte città, fra le quali Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze e saranno estese a breve in tutti i principali capoluoghi. I prodotti acquistati online viaggeranno su automezzi refrigerati e saranno recapitati nella fascia oraria prescelta dal cliente. Il destinatario avrà inoltre la possibilità di ritirare il pacco in un punto “fresh”, anziché ...