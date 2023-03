Bergamo, la mamma di Alessandra Gallone raggirata. L’appello: «Non date la minima confidenza agli sconosciuti» (Di giovedì 16 marzo 2023) In via Broseta. La truffatrice l’ha aspettata fuori dal portone di casa, fingendosi la sostituta del medico di base: via fede e orologio. L’esponente di Forza Italia racconta il fatto «affinché non accada più e per invitare tutti, soprattutto i più fiduciosi, a non dare la minima confidenza a chi non si conosce». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 16 marzo 2023) In via Broseta. La truffatrice l’ha aspettata fuori dal portone di casa, fingendosi la sostituta del medico di base: via fede e orologio. L’esponente di Forza Italia racconta il fatto «affinché non accada più e per invitare tutti, soprattutto i più fiduciosi, a non dare laa chi non si conosce».

