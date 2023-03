Beppe Convertini | chi è la mamma | età | lavoro | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 marzo 2023), attore e noto conduttore televisivo è stato sempre molto riservato sulla sua. Legato a tante trasmissioni di successo (da Linea Verde ad Azzurro), in carriera si è diviso anche tra cinema, scrittura, radio e teatro. E’ molto legato alla sua famiglia e alla sua terra d’origine. Ma cosa sappiamo sulla sua famiglia e in particolare sulla? Ecco tutte le informazioni in merito. Chi è ladi, il legame che li unisce L’attore, nato a Martina Franca, compirà 52 anni a luglio. In carriera lo troviamo come detto in tanti settori del mondo dello spettacolo dal grande al piccolo schermo passando per le conduzioni radiofoniche. Ma è anche uno scrittore: il suo ultimo, intitolato ...