Benevento | a Pisa non parti sconfitto | Stellone ha qualche soluzione in più

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa lotta si fa serrata, il calendario si snellisce sempre di più. A nove giornate dal termine del campionato di serie B i punti sono sempre più pesanti e alne servono almeno una dozzina per sognare la salvezza diretta. I giallorossi sabato pomeriggio saranno di scena a, contro una squadra che ha il chiaro obiettivo di conquistare un posto al sole nei play off. Iniziato il campionato con Maran alla guida, i toscani dopo un brutto avvio si sono riaffidati a D’Angelo, capace di cambiare il destino di una stagione destinata a sorti peggiori. L’assalto alla serie A – sfumato lo scorso anno nella finale play off persa contro il Monza – è nuovamente possibile, ma in casa i toscani non brillano affatto., non temere il fattore campo Il rendimento dei nerazzurri all‘Arena Garibaldi-Anconetani ...

Quello di sabato sarà il decimo confronto tra Pisa e Benevento all'Arena Garibaldi. Lo score delle gare giocate in Toscana è nettamente in favore dei nerazzurri, con la Strega che quindi dovrà cercare di conquistare punti preziosi in un campo ...

Segue gli eventi anche il Pisa, sempre a quota 42 punti, che dovrà piegare un pericolante Benevento. La squadra di D'Angelo ha subito una leggera flessione dopo la grande remuntada di fine 2022, ma ...