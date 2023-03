Belen Rodriguez, che fine ha fatto? Assente a Le Iene e dai social (da diversi giorni): cosa sta succedendo (Di giovedì 16 marzo 2023) Che fine ha fatto Belen Rodriguez? Assente martedì sera a Le Iene, e Assente anche dai social da qualche giorno, la showgirl argentina sta facendo preoccupare i suoi fan che non hanno... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023) Chehamartedì sera a Le, eanche daida qualche giorno, la showgirl argentina sta facendo preoccupare i suoi fan che non hanno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Tv: 'Le Iene', Belen sarà al timone del programma martedì prossimo** - - ajlinka80 : RT @Anna302478978: Belen Rodriguez ha avuto un malore durante le riprese di Tu sì que vales ma i No Vax si possono mettere il cuore in pace… - ilpensologo : Le Iene, Belen Rodriguez sostituita da Claudio Santamaria: cosa è successo? Magari ha rotto un po' i cojoni...… - infoitcultura : Belen Rodriguez: colpo di scena a Le Iene, al suo posto arriva… - infoitcultura : Cosa è successo a Belen Rodriguez, perché non era presente a Le Iene -