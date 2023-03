Beach volley | World Tour 2023 Tris di coppie azzurre in campo nel Challenge di La Paz

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’antipasto gustoso di Doha, si torna innel circuito mondiale dicon un, torneo di seconda fascia, in Messico a La Paz, a cui prendono parte treitaliane. Dopo l’antipasto del King of the Court di Miami fanno il loro debutto stagionale Daniele Lupo ed Enrico Rossi che sono inseriti nel tabellone principale e proveranno a ripetere l’exploit di novembre quando a Torquay in Australia vinsero ilal debutto. Partono dalle qualificazioni, invece, Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso al loro debutto internazionale assieme, almeno per questa stagione visti i trascorsi assieme nelle categorie giovanili. La coppia azzurra scenderà infra poco, alle 21 italiane, contro i lettoni Tocs/Fokerots. In caso di successo gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Henryweasel1 : @Scabrosa La mia centauressa Fia: sportiva e dinamica, fa corsa (o galoppo...) e beach volley - torschlussp4nik : ho sempre avuto paura di farmi vedere scarsa negli Sport ma ho appena accettato di andare a un torneo di beach voll… - TSTARANTO : VIDEO Beach Volley Mania, coach Pagano tra prossimi impegni e novità - Luxgraph : Challenge di La Paz: in campo tre coppie azzurre - lore_viga : @AceccKramer Tra il tennis e il doppio nel tennis c'è la stessa differenza che c'è tra il calcio e il calcio a 5 o… -

Ricordo quando da ragazzo in Argentina, assieme ad altri universitari, ci incontravamo sulle spiagge di Mar del Plata per giocare a. Io ero un giocatore con tanta grinta e mi arrabbiavo ...Senza dimenticare l'avvio delle attività firmate Kiklos, per gli amanti dele non solo: prima manifestazione, con migliaia di partecipanti previsti, in programma l'ultima settimana di ...In Aggiornamento: Prenderà il via domani a La Paz (Messico) il primo evento Challenge delPro Tour 2023 . Anche se il nuovo percorso del circuito internazionale diha preso ufficialmente il via i primi di febbraio con l'appuntamento Elite 16 di Doha (Qatar), andato in scena subito dopo le Finals 2022, l'evento di domani rappresenta dunque il primo ...

Beach volley, World Tour 2023. Tris di coppie azzurre in campo nel Challenge di La Paz OA Sport

Il sogno di Civitanova si è spento proprio sul più bello, a un passo dalla grande rimonta che sarebbe valsa la qualificazione alle semifinali della Champions League 2022-2023 di volley maschile. La Lu ...A parte l'avvio di primo set, le italiane faticano a stare al passo delle padrone di casa, brave a far loro il primo dei due confronti che vale il passaggio in Semifinale. Thompson: "Stasera avremmo p ...