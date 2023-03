Bce tira dritto e alza i tassi di 50 punti base | Borse frenano poi recuperano Credit Suisse vola dopo aiuti

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’istituto elvetico travolto dal crac di Svb ottiene dalla banca centrale svizzera un prestito fino a 50 miliardi di franchi. Francoforte «segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati» ed è pronta a intervenire «ove necessario». Wall Street apre in calo

Prevale la linea dei falchi nonostante le tensioni sui mercati. Francofortedritto con la stretta monetaria per tenere sotto controllo l'inflazione e avvisa: 'Il settore ...centrale europea () ...Scompare dal comunicato di fine vertice del consiglio direttivoil riferimento a voler continuare "ad aumentare i tassi di interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su ...Si temono ripercussioni in Europa, ma ladritto: oggi alza i tassi.

Nonostante le richieste dei mercati il consiglio direttivo della Bce ha deciso, come anticipato a gennaio, di innalzare i tassi di 50 punti base La presidente della Banca Centrale europe Christine ...Nonostante le turbolenze sui mercati legati alle crisi bancarie degli ultimi giorni la Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di un ulteriore mezzo punto percentuale, portando il tasso sui ...