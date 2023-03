**Bce: per Eurozona riviste stime 2023, Pil +1% e inflazione al 5,3%** (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Nella riunione del Consiglio Direttivo appena conclusa sono state presentate le nuove proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE che per l'inflazione vedono un dato rivisto al ribasso soprattutto per effetto del minore contributo delle quotazioni energetiche: ora l'Eurotower stima una inflazione in media al 5,3% nel 2023, al 2,9% nel 2024 e al 2,1% nel 2025. Anche se - si precisa - le pressioni di fondo sui prezzi restano intense". Anche "le proiezioni per la crescita nel 2023 sono state corrette al rialzo nello scenario di base, collocandosi in media all'1,0% per effetto sia del calo delle quotazioni energetiche sia della maggiore tenuta dell'economia al difficile contesto internazionale. Gli esperti della BCE si attendono poi che la crescita aumenti ancora all'1,6% sia nel 2024 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Nella riunione del Consiglio Direttivo appena conclusa sono state presentate le nuove proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE che per l'vedono un dato rivisto al ribasso soprattutto per effetto del minore contributo delle quotazioni energetiche: ora l'Eurotower stima unain media al 5,3% nel, al 2,9% nel 2024 e al 2,1% nel 2025. Anche se - si precisa - le pressioni di fondo sui prezzi restano intense". Anche "le proiezioni per la crescita nelsono state corrette al rialzo nello scenario di base, collocandosi in media all'1,0% per effetto sia del calo delle quotazioni energetiche sia della maggiore tenuta dell'economia al difficile contesto internazionale. Gli esperti della BCE si attendono poi che la crescita aumenti ancora all'1,6% sia nel 2024 ...

