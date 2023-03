Bce | nessun ripensamento | rialza tassi di 50 punti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar.-(Adnkronos) - Ignorando le richieste dei mercati - alla luce dei problemi degli ultimi giorni nel settore bancario - il consiglio direttivo della Bce ha deciso (come anticipato nella riunione di gennaio) di innalzare di 50base i tredi interesse di riferimento. una mossa- si spiega - dettata dalla considerazione che "l'inflazione dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato". Ma la Bce questa volta non fornisce indicazioni sugli eventuali rialzi futuri ribadendo come "l'elevato livello di incertezza accresce l'importanza di un approccio fondato sui dati per le decisioni del Consiglio direttivo suidi riferimento, che saranno determinate dalle sue valutazioni sulle prospettive di inflazione alla luce dei nuovi dati economici e finanziari, dalla dinamica dell'inflazione di ...