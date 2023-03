**Bce: Lagarde, '3-4 membri Consiglio contrari a rialzo da 50 punti'** (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - La decisione della Bce di rialzare i tassi di 50 punti "è stata presa a tempo di record da una maggioranza molto ampia: 3-4 membri non hanno sostenuto questa scelta, ma non perché erano contrari in principio, ma perché forse volevano prendere più tempo per vedere come si evolveva la situazione".Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo la riunione di marzo del Consiglio Direttivo. La Lagarde precisa che "nessuna altra opzione" se non quella di un rialzo da 50 punti è stata sottoposta dal Comitato esecutivo della Bce. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - La decisione della Bce di rialzare i tassi di 50"è stata presa a tempo di record da una maggioranza molto ampia: 3-4non hanno sostenuto questa scelta, ma non perché eranoin principio, ma perché forse volevano prendere più tempo per vedere come si evolveva la situazione".Lo afferma la presidente della Bce Christine, in conferenza stampa dopo la riunione di marzo delDirettivo. Laprecisa che "nessuna altra opzione" se non quella di unda 50è stata sottoposta dal Comitato esecutivo della Bce.

