**Bce: attenti a tensioni mercati, ma banche europee solide** (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Il Consiglio direttivo della Bce "segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro". Lo si legge nella dichiarazione conclusiva della riunione di marzo in cui si sottolinea come "il settore bancario dell'area dell'euro è dotato di buona capacità di tenuta, con solide posizioni di capitale e liquidità". "In ogni caso - si ricorda - la BCE dispone di tutti gli strumenti necessari per fornire liquidità a sostegno del sistema finanziario dell'area dell'euro, qualora ve ne sia l'esigenza, e per preservare l'ordinata trasmissione della politica monetaria".

