Bce alza i tassi di mezzo punto | ora sono al 3 | 50% «Ma le banche europee sono solide»

Lanon cambia la rotta programmata ei tassi di interesse di mezzo punto . Il ragionamento del consiglio esecutivo della banca centrale europea è che negli ultimi giorni lo scenario non è ...MILANO - Lanon cede agli ultimi scossoni dei mercati ei punti di 50 punti base, come aveva comunicato prima delle turbolenze che hanno sconvolto le Borse in questi giorni. Tensioni che entrano nel ...Laha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui prestiti marginali al 3,75%. ...

La Bce alza i tassi di interesse di 50 punti base, nonostante i crac ... Open

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui ...La Banca centrale europea ha comunicato nel primo pomeriggio di oggi la decisione di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto ... e quello sui prestiti marginali al 3,75%. La Bce stima inoltre che ...