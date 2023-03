Bce alza i tassi di mezzo punto | ora sono al 3 | 5% | ' Attenti alle tensioni | ma le banche europee sono solide'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50%. Il tasso sui depositi sale al 3%. #ANSA - classcnbc : +++#Bce alza tassi di 50 pb+++ Dal 2,5% al 3% #Ecb #Lagarde #banche - FSC5C : 'Bce alza i tassi dello 0,5%, ora parola a Lagarde. Qui LA DIRETTA' - - joseadss : RT @durezzadelviver: +++ La BCE alza i tassi di 0,5%. - globalistIT : -

In ogni caso - aggiunge - ladispone di tutti gli strumenti necessari per fornire liquidità a sostegno del sistema finanziario dell'area dell'euro, qualora ve ne sia l'esigenza, e per preservare ...Lai tassi di mezzo punto, ora sono al 3,50%. Nessun ripensamento dunque da parte della Banca centrale europea. In base alla decisione odierna, pertanto, i tassi sulle operazioni di ...Lai tassi di 50 punti base Come previsto la Banca centrale europea ha alzato i tassi di 50 punti base in linea con quanto anticipato nelle scorse settimane dalla presidente Christine Lagarde . ...

La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50% TGCOM

Il 16 marzo 2023 la Bce ha confermato la decisione, attesa dal mercato, di alzare nuovamente i tassi di interesse dello 0,50%, portando il tasso base al 3,50%. Quali saranno le conseguenze sul mercato ...Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di alzare i tassi di interesse di 50 punti base al fine di contrastare l'inflazione nell'Eurozona. Pertanto, il tasso sui depositi ...