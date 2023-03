Bce alza i tassi dello 0 | 50% Lagarde | non vediamo crisi di liquidità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50%. Il tasso sui depositi sale al 3%. #ANSA - classcnbc : +++#Bce alza tassi di 50 pb+++ Dal 2,5% al 3% #Ecb #Lagarde #banche - TgLa7 : ??La #Bce alza i tassi di 50 punti base ?? - Loianna22 : RT @Kapparar1: La BCE alza i tassi dello 0,5% ora sono al 3,5%. Trasto Marzo e @Peter_Italy - landau_janina : RT @classcnbc: +++#Bce alza tassi di 50 pb+++ Dal 2,5% al 3% #Ecb #Lagarde #banche -

"Lafornirà i soldi necessari". La profezia di Bini Smaghi sulla crisi La mossa di Lagarde ha provocato immediate fibrillazioni sui mercati già alle prese con le turbolenze sul sistema bancario. ...Il numero uno dell'Eurotower Christine Lagarde ha pure reso noto che laè 'pronta se necessario' a rispondere alle turbolenze sul mercato 'per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilita' ...Laha anche aggiornato le sue previsioni economiche, ma precisando di non aver fatto in tempo a tenere conto proprio di queste ultime turbolenze sui mercati. I tecnici dell'istituzione hanno ...

La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50% | Che cosa succede ai mutui e come cambiano le rate TGCOM

"Si prevede che l'inflazione rimarrà troppo alta per troppo tempo. Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso oggi di aumentare di 50 punti base i tre tassi di interesse chiave della BCE, in linea con ...L’inflazione dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. Pertanto, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di ...