Bayer e Fispes insieme per Scuola Itinerante e tappa di Para Atletica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) –, Federazione Italiana Sportlimpici e Sperimentali, avvia una collaborazione con, che prevede la partecipazione del Gruppo in veste di official sponsor dellaFederale e main sponsor dellaitaliana del Gran Prix di2023 a Jesolo.Ladellaè un progetto in sei tappe indirizzato ad atleti ed atlete con disabilità (dai 5 ai 16 anni). Questa iniziativa consente loro di conoscere e mettere a frutto le proprie abilità attraverso l'attività ludico motoria del gioco, intesa come percorso propedeutico per la scelta di una disciplina sportiva consona alle proprie passioni aspirazioni e condizioni ...