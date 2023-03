Baustelle | dal 17 marzo disponibile il nuovo singolo | ”Milano è la metafora dell’amore”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Da domaniildeiè laè la, ildeida domani Ph © Marco CellaDopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei più prestigiosi club italiani, isi preparano a proseguire il loro viaggio musicale con “Elvis tour”, a cui si aggiungono sette imperdibili nuovi live prodotti e organizzati da Vivo Concerti, che vedranno l’iconica formazione ospite dei principali festival nell’estate 2023. Questi i nuovi appuntamenti annunciati che si aggiungono alle date di “Elvis tour”: il 2 luglio per un ...

Baustelle, "Milano è la metafora dell’amore" nuovo singolo estratto dall’album "Elvis" Sky Tg24

Il tour prende il nome da “ELVIS”, l’attesissimo nuovo album in uscita il 14 aprile per BMG e disponibile in pre-order (https://Baustelle.lnk.to/elvisPR), anticipato dall’uscita dai singoli “Contro il ...Milano, qui cantata con irriverenza e allegria dalla band, è la città in cui perdersi ... ci intriga e seduce da sempre» raccontano i Baustelle a proposito del nuovo brano. La Milano Baustelle ci ...