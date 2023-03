(Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Cesareha presentato un reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia in cui lamenta "un'aggressione fisica e verbale" da parte di alcunidella polizia penitenziaria deldi Parma, dove è detenuto, che si sarebbero resi responsabili del "danneggiamento di oggetti personali, tra cui il computer", il tutto "nel disegno di un'accanita persecuzione" nei suoi confronti. Nel foglio manoscritto di tre pagine letto dall'AGI e datato 7 marzo, l'ex militante dei Pac (Proletari armati comunisti) catturato in Bolivia nel 2019 dopo una latitanza durata 37 anni, scrive che il 2 marzo "alle 8 del mattino un assistente capo in servizio con aria spavalda e fare minaccioso supportato da un nugolo didalle impressionanti prestanze fisiche faceva irruzione nella mia cella con la manifesta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Battisti ha denunciato di essere stato aggredito dagli agenti in carcere -

sostiene di avere subito 'un trattamento selvaggio' e che non sarebbe stata rispettata la sua privacy 'nemmeno quando vado in bagno'. 'Il colpo al cuore'racconta di averlo avuto in ......uno dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che viene svolto di consueto in tutta la zona tra Piazzale Cesaree il parcheggio del Metromare. L'uomo è stato......uno dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che viene svolto di consueto in tutta la zona tra Piazzale Cesaree il parcheggio del Metromare. L'uomo è stato...

Cesare Battisti denuncia: aggredito in carcere dagli agenti della polizia penitenziaria L'HuffPost

Ha occusato un garage e minacciato i proprietari. Il Nosu lo ha sgomberato. Una coppia di anziani coniugi si era presentata al comando di via Battisti per sporgere denuncia contro un uomo di origine ...Cesare Battisti ha presentato un reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia in cui lamenta "un'aggressione fisica e verbale" da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria del ...