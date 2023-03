Bastoni, preoccupa infortunio! In dubbio per Inter-Juventus – CdS (Di giovedì 16 marzo 2023) Alessandro Bastoni è uscito acciaccato dalla sfida di Champions League fra Porto ed Inter. Il difensore, secondo il Corriere dello Sport, è in dubbio per Inter-Juventus CONDIZIONI – In casa Inter preoccupano le condizioni di Alessandro Bastoni, costretto a chiedere il cambio a un quarto d’ora dalla fine della sfida contro il Porto per un problema ai flessori della coscia sinistra. In giornata, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore si sottoporrà agli accertamenti del caso. Impensabile, secondo il quotidiano, il recupero per la sfida di domenica contro la Juventus: il club spera che non si tratti di uno stiramento e che il calciatore possa tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina in programma dopo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Alessandroè uscito acciaccato dalla sfida di Champions League fra Porto ed. Il difensore, secondo il Corriere dello Sport, è inperCONDIZIONI – In casano le condizioni di Alessandro, costretto a chiedere il cambio a un quarto d’ora dalla fine della sfida contro il Porto per un problema ai flessori della coscia sinistra. In giornata, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore si sottoporrà agli accertamenti del caso. Impensabile, secondo il quotidiano, il recupero per la sfida di domenica contro la: il club spera che non si tratti di uno stiramento e che il calciatore possa tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina in programma dopo ...

