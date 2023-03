Bastoni | esami strumentali dopo l’infortunio di Porto | le sue condizioni

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 marzo 2023) Alessandronel corso della sfida di UEFA Champions League contro ilè uscito anzitempo per un problema fisico. Questa mattina il difensore ha effettuato le visite di controllo, ecco le sue. PROBLEMA FISICO – “Alessandrosi è sottoposto questa mattina aclinico-, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le suesaranno rivalutate la prossima settimana.”. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati