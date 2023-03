Bastianich, ‘Mc Donald’s ha fatto conoscere ai giovani i prodotti italiani’ (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “So benissimo cosa vuol dire McDonald’s da un punto di vista culturale perché l’ho vissuto sulla mia pelle. Sono nato nel 1968 nel Queens a New York da genitori italiani e sono cresciuto dentro un McDonald’s con mia nonna che mi portava sempre a prendere l’happy meal”. Lo ha sottolineato lo chef e imprenditore Joe Bastianich, nel corso del suo intervento all’iniziativa ‘Dare valore all’Italia’, tenutasi a Roma presso l’Ara Pacis. “McDonald’s è parte della nostra vita quotidiana e rappresenta il sogno americano” ha aggiunto ricordando il legame profondo, quello tra lo chef e la multinazionale, culminato nella collaborazione nata sette anni fa. “Quando ho iniziato a collaborare con loro ho capito che è un’azienda che riesce a guardare al futuro, riuscendo a far avvicinare molti adolescenti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “So benissimo cosa vuol dire Mcda un punto di vista culturale perché l’ho vissuto sulla mia pelle. Sono nato nel 1968 nel Queens a New York da genitori italiani e sono cresciuto dentro un Mccon mia nonna che mi portava sempre a prendere l’happy meal”. Lo ha sottolineato lo chef e imprenditore Joe, nel corso del suo intervento all’iniziativa ‘Dare valore all’Italia’, tenutasi a Roma presso l’Ara Pacis. “Mcè parte della nostra vita quotidiana e rappresenta il sogno americano” ha aggiunto ricordando il legame profondo, quello tra lo chef e la multinazionale, culminato nella collaborazione nata sette anni fa. “Quando ho iniziato a collaborare con loro ho capito che è un’azienda che riesce a guardare al futuro, riuscendo a far avvicinare molti adolescenti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Bastianich, 'Mc Donald’s ha fatto conoscere ai giovani i prodotti italiani' - - spada1982 : @giuseppelandi Joe bastianich dice che al mc donald fanno panini eccezionali. - ma_nchesenzo : adesso bastianich prende spunto per un nuovo panino gourmet del Mc #gliItaloamericani #pechinoexpress - aieie94622852 : @emaparr @Ledbowski @Federissao @elonmusk Lascia stare. Non so cazzo mi è preso (più che altro non avevo voglia di… -

McDonald's investe nella filiera italiana. All'incontro anche Joe Bastianich e il ministro Lollobrigida All'incontro era presente anche il personaggio televisivo e imprenditore nel settore agroalimentare Joe Bastianich . 'Sono ormai tanti anni che collaboro con Mc Donald's - ha detto - un gruppo che è ... MasterChef, piccoli chef crescono: chi è Nicola eliminato da Barbieri a Junior MasterChef Niki è la prova vivente che la determinazione premia, perché se è vero che a MC sono le competenze ... Manderò un messaggio a Lidia Bastianich che era pazza di te". E' fatta, il grembiule bianco è suo, ... McDonald's investe nella filiera italiana. All'incontro anche Joe Bastianich e il ministro Lollobrigida All'incontro era presente anche il personaggio televisivo e imprenditore nel settore agroalimentare Joe Bastianich . 'Sono ormai tanti anni che collaboro con Mc Donald's - ha detto - un gruppo che è ... All'incontro era presente anche il personaggio televisivo e imprenditore nel settore agroalimentare Joe. 'Sono ormai tanti anni che collaboro conDonald's - ha detto - un gruppo che è ...Niki è la prova vivente che la determinazione premia, perché se è vero che asono le competenze ... Manderò un messaggio a Lidiache era pazza di te". E' fatta, il grembiule bianco è suo, ...All'incontro era presente anche il personaggio televisivo e imprenditore nel settore agroalimentare Joe. 'Sono ormai tanti anni che collaboro conDonald's - ha detto - un gruppo che è ... Campagna McDonald's contro i ladri di patatine Inside Marketing