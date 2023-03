Basket | Virtus Bologna | sconfitta che pesa in Eurolega Monaco trascinato da Okobo

(Di giovedì 16 marzo 2023)che fa male, quella che lasubisce in2022-2023 nel 29° turno. L’ASvince per 81-68, reagendo alla perfezione alla sospensione di Mike James e trovando in Elieun autentico mattatore da 21 punti; bene anche Jordan Loyd con 15. In casa V nere Jordan Mickey va a quota 14, Awudu Abass a 12 e Milos Teodosic a 10. Si comincia con tanto equilibrio e Abass in spolvero da parte bolognese, mentre sul fronte monegasco è Motiejunas a mettere canestri importanti insieme al solito, difficilmente afferrabile John Brown. Teodosic crea e segna, Belinelli realizza da tre, ma le due squadre non si schiodano l’una dall’altra: 21-22 dopo 10?. Si riparte ancora con l’equilibrio, Loyd segna da tre, masembra poter allungare con ...

La Virtus Segafredo Bologna non riesce ad espugnare Montecarlo e si allontana ancora dai play-off di Eurolega. Di seguito le dichiarazioni post-partita di coach Sergio Scariolo: "Congratulazioni al ..."