Basket femminile: Reyer Venezia nettamente sconfitta nell'andata della semifinale di EuroCup, il Galatasaray prenota l'ultimo atto (Di giovedì 16 marzo 2023) Non finisce nel verso giusto la semifinale d'andata di EuroCup per l'Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Andrea Mazzon perde per 74-49 contro il Galatasaray, dopo una partita non propriamente bella nella quale a fare la voce della padrona è Teaira McCowan con 21 punti e 16 rimbalzi; bene anche Kamile Nacickaite con 12 punti. In casa orogranata 20 di Jessica Shepard, 11 di Matilde Villa e 9 di Mariella Santucci. Venezia aveva già rimontato, negli ottavi, 15 punti di svantaggio accumulati all'andata con l'Elitzur Holon, ma 25 sono cosa molto più complicata anche con il sostegno del Taliercio.

